IHSG dan Rupiah Lanjutkan Sentimen Positif

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan mata uang rupiah masih menunjukkan kenaikan hingga Kamis, 10 Januari 2019. Keduanya masih menguat setelah tensi perang dagang sudah mulai mereda.



IHSG bergerak naik 56,47 poin dengan berada pada 6.238. Sementara volume dagang mencapai 12 miliar lembar saham dengan nilainya sebesar Rp8,9 triliun. Sebanyak 225 saham naik, 238 saham turun, 138 saham tak bergerak, dan 90 saham stagnan. Semua sektor menghijau dengan kenaikan paling besar adalah konsumer dan manufaktur. Sektor yang memerah adalah perkebunan.

Sementara mata uang rupiah menguat sebanyak 72,5 poin dengan berada pada Rp14.052 per USD. Yahoo Finance juga melansir mata uang rupiah naik 67 poin dengan berada pada Rp14.050 per USD. Lalu Bank Indonesia melansir mata uang rupiah berada pada Rp14.093 per USD.



Samuel Research Team dalam analisanya mengatakan dampak positif yang lebih cepat dari meredanya tensi perang dagang antara AS-Tiongkok membawa sentimen positif bagi IHSG. Hari ini, IHSG berpotensi ditutup naik mengadopsi kenaikan pasar global.



"Selain itu, dipengaruhi oleh ekspektasi penundaan penaikan suku bunga acuan Fed, menguatnya nilai tukar rupiah menjadi Rp14.125 per USD di hari sebelumnya dan pasar EIDO yang mencatat kenaikan empat hari berturut-turut," tutur Samuel.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya memprediksi pergerakan rupiah hari ini berada di kisaran Rp14.110-Rp14.123 per USD. Pergerakan rupiah yang menguat ini akan terus bertahan karena kondisi yang cukup mendukung dan minimnya sentimen negatif.



"Kondisi ini dapat kembali bertahan jika sentimen yang ada cukup kondusif untuk rupiah kembali mengalami kenaikan," kata Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.







(SAW)