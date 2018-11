Rupiah Pagi Unjuk Gigi di Rp14.782/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau terus unjuk gigi dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.804 per USD. Adapun USD mulai rapuh lantaran investor tetap berhati-hati tentang hasil yang akan datang dari pemilihan sela Amerika Serikat (AS).



Mengutip Bloomberg, Rabu, 7 November 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melesat ke Rp14.782 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.765 hingga Rp14.782 per USD dengan year to date di 8,9 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.540 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh menjadi USD1,1412 dibandingkan dengan USD1,1417 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3093 dibandingkan dengan USD1,3048 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7215 dibandingkan dengan USD0,7216.







Sementara itu, USD dibeli 113,39 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,22 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 1,0032 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0039 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3139 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3108 dolar Kanada.



Adapun indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 173,31 poin atau 0,68 persen menjadi 25.635,01. Sedangkan S&P 500 naik 17,14 poin atau 0,63 persen menjadi 2.755,45. Indeks Nasdaq Composite naik 47,11 poin atau 0,64 persen menjadi 7.375,96.



Hasil pemilihan sela Amerika Serikat diperkirakan akan mengirimkan riak ke seluruh sudut di pasar modal. Di sisi ekonomi, jumlah lowongan pekerjaan turun menjadi tujuh juta pada hari kerja terakhir September, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan.









(ABD)