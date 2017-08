Penguatan Rupiah Diprediksi Terhambat

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak tingkat inflasi terkoreksi dan sekarang ini fokus mulai beralih ke data pertumbuhan. Pergerakan nilai tukar rupiah masih stabil tetapi tetap dengan kecenderungan penguatan walaupun mayoritas kurs di Asia mulai melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa kemarin.



Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, inflasi domestik yang turun memberikan sedikit sentimen positif walaupun terbatasi kekhawatiran bahwa inflasi yang turun lebih akibat penurunan daya beli masyarakat. Konfirmasi utama atas dugaan tersebut akan datang Jumat mendatang ketika data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II-2017 dirilis.

"Rupiah berpeluang terganggu tren penguatannya melihat USD yang mulai menguat di tengah koreksi harga minyak mentah," ungkap Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.Sementara itu, harga minyak dunia mengalami anjlok dan imbal hasil obligasi global mengalami penurunan. Harga minyak mentah yang sempat naik tajam minggu lalu, mulai terkoreksi. Kali ini data persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) yang naik melebihi ekspektasi, menjadi penyebabnya.Dolar index terbantu untuk tidak turun lebih dalam, tapi bukan karena adanya optimisme terhadap laju perekonomian AS karena di saat yang bersamaan imbal hasil UST masih mengalami penurunan bersama dengan imbal hasil obligasi global lainnya."Fokus tertuju pada ADP employment change AS yang akan dirilis malam nanti," pungkas Rangga.(ABD)