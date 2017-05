IHSG Diprediksi Berpeluang Naik ke 5.780-5.800

Metrotvnews.com, Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi berada dalam fase throwback usai mengalami breakout di 5.680 sehingga IHSG tidak seharusnya mengalami penurunan di bawah 5.680. Sedangkan dalam waktu dekat IHSG berpeluang kembali naik menuju 5.780–5.800.



"Penurunan di bawah 5.680 mengindikasikan IHSG memasuki fase technical correction dengan potensi turun sampai 5,630 namun tidak mengubah target kenaikan," kata Analis Samuel Sekuritas Muhamad Makky Dandytra, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.

Sektor pilihan hari ini adalah auto, telecom, industrial area, bank, dan mineral. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk bottom fishing seperti FMCG, retail, construction, toll, residential dan oil & gas. Waspadai sektor yang berpotensi overbought seperti CPO.Di sisi lain, kongres menyepakati proposal anggaran Trump dengan beberapa catatan sehingga aktivitas Pemerintah AS bisa berlangsung hingga September 2017. Diharapkan Pemerintahan Trump benar-benar memanfaatkan dengan baik hal tersebut.Dolar index pulih tetapi masih bertahan di bawah 100 dan masih tertekan oleh data ekonomi AS yang kurang baik setelah pertumbuhan PDB kuartal I-2017 diumumkan turun drastis di mana semalam data manufaktur juga diumumkan anjlok.Sembari menunggu hasil voting terhadap anggaran Pemerintah AS, fokus akan perlahan beralih ke FOMC meeting yang dimulai Selasa dan disimpulkan Kamis dini hari dengan FFR target diperkirakan belum akan mengalami kenaikan.(ABD)