Imbal Hasil SUN Kembali Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Imbal hasil negara maju terus mengalami kenaikan dan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) kembali mengalami penguatan. Imbal hasil negara maju terus naik seiring dengan semakin meredupnya flight to safety dengan meredanya ketegangan politik di Uni Eropa (UE).



Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, imbal hasil negara berkembang semakin banyak yang mengalami penurunan termasuk SUN. Dolar Amerika Serikat (USD) yang lemah juga membantu ekspektasi penguatan kurs negara berkembang sehingga turut menambah daya tarik aset domestik.

"Lelang SUN yang menarik banyak penawaran relatif terhadap penyerapan, menunjukkan masih kuatnya minat investor terhadap SUN," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 26 April 2017.Sementara itu, kepemilikan asing yang masih konsisten mengalami kenaikan juga menunjukkan bahwa minat tidak hanya datang dari investor domestik tetapi juga asing. Sentimen negatif jangka pendek bisa datang dari potensi government shutdown di AS jelang akhir pekan."Serta angka inflasi April 2017 yang diperkirakan naik di awal minggu depan," kata Rangga.Di sisi lain, lobi anggaran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus berlangsung dan USD terus tertekan. Dolar index terus tertekan. Tidak hanya karena ketakutan atas government shutdown di AS tetapi juga program stimulus pajak Trump terancam tak disetujui kongres."Optimisme di UE pasca pemilu Perancis juga konsisten menekan dolar index. Conf Board Consumer Confidence AS yang diumumkan naik semalam tidak berhasil mengangkat optimisme," pungkasnya.(ABD)