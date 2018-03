Rupiah Naik 8 Poin

Jakarta: Setelah kenaikan suku bunga The Fed, mata uang rupiah mengalami kenaikan terhadap mata uang dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah masih menguat karena The Fed diperkirakan tak akan menaikkan suku bunganya sebanyak empat kali pada tahun ini.



Bloomberg, Kamis, 22 Maret 2018 melansir mata uang rupiah alami kenaikan sebanyak delapan poin atau 0,06 persen dengan berada pada Rp13.753 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik delapan poin atau 0,06 persen dengan berada pada Rp13.750 per USD. Sementara Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah naik 12 poin dengan berada pada Rp13.737 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan mata uang dolar AS melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia hari ini seiring ekspektasi investor bahwa The Fed tidak akan menaikkan tingkat suku bunganya sebanyak empat kali tahun ini setelah The Fed menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 bps menjadi 1,75 persen.



Rupiah kemungkinan bergerak menguat hari ini seiring terbatasnya kenaikan yield US treasury pasca kenaikan tingkat suku bunga AS menunjukkan bahwa investor melihat peluang naiknya tingkat suku bunga hanya sebesar tiga kali tahun ini cukup besar.



"Kemungkinan masuknya kembali investor asing ke pasar obligasi cukup besar dan mendorong penguatan rupiah. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.700 per USD- Rp13.750 per USD," kata Samuel Sekuritas.







(SAW)