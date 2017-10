IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Menguat ke 5.951

Metrotvnews.com, Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terpantau melakukan reli dan berhasil dibuka menguat. Kecilnya tingkat inflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di September memberikan efek positif sehingga IHSG tidak terhempas ke zona merah.



IHSG Rabu 4 Oktober 2017, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 12,43 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 5.951. LQ45 menguat sebanyak 2,98 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 992 dan JII menguat sebanyak 0,92 poin atau setara 0,1 persen ke posisi 744.

Pagi ini, seluruh sektor dominan di zona hijau. Sektor pertambangan menguat sebanyak 14,59 poin, sektor konsumer menguat sebanyak 6,40 poin, sektor manufaktur menguat sebanyak 3,29 poin, dan sektor perkebunan menguat sebanyak 1,00 poin.



Adapun volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 326 juta lembar saham senilai Rp179 miliar. Sebanyak 109 saham mengalami penguatan, sebanyak 39 saham mengalami pelemahan, sebanyak 102 saham tidak mengalami perubahan, dan sebanyak 351 saham tidak mengalami perdagangan.







Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat sejalan dengan penguatan saham perusahaan penerbangan dan produsen mobil. Sejumlah produsen mobil mencatatkan kenaikan penjualan kendaraan baru yang lebih tinggi di AS, setelah konsumen pada wilayah yang terdampak badai mencari mobil baru.



Samuel Research Team menyebut para investor masih bersikap menunggu setelah isu kebijakan moneter AS yang lebih ketat, disisi lain calon pemimpin baru the Fed berpotensi lebih hawkish, sementara data PMI AS yang kuat menambah sentiment positif di pasar.



"Pelemahan harga minyak mentah terjadi menyusul laporan industri yang menunjukkan kenaikan suplai bensin," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Dari domestik, usulan pemotongan pajak insentif menjadi 25 persen bagi pemegang izin usaha tambang mineral menambah sentimen di pasar. Melihat pergerakan bursa global dan sentiment domestik yang masih positif, IHSG diperkirakan berpeluang melanjutkan penguatan.









(ABD)