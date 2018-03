Pelemahan Rupiah Diprediksi Terjadi hingga Akhir 2018

Jakarta: Tren pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi terus terjadi hingga akhir 2018. Pasalnya mata uang Garuda disebut-sebut bisa mencapai level Rp15 ribu per USD.



Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan pelemahan rupiah dipicu oleh tekanan global khususnya rencana kenaikan Fed Rate Maret ini.

Di sisi lain, keluarnya modal asing dari negara berkembang, tren proteksionisme dibeberapa negara seperti AS, Eropa, dan India juga akan memicu perang dagang sehingga menekan kurs rupiah sampai akhir tahun.



"Sebenarnya memang stress test tapi pasti ada dasarnya kenapa bisa sampai Rp15 ribu per USD prediksinya. Selama ini kan S&P jarang hasil stress test-nya dipublikasikan. Jadi ini warning sebenarnya," ujar Bhima saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 15 Maret 2018.



Secara psikologis, lanjutnya, pelemahan rupiah berdampak besar ke investor asing. Terbukti dari foreign net sales di bursa saham kemarin yang mencapai Rp709 miliar.



Selain itu, beban kewajiban utang bagi dunia usaha akan semakin berat karena penghasilan dalam bentuk rupiah, sementara beberapa perusahaan utangnya denominasi valas.



"Untuk meng-counter sentimen negatif akibat pernyataan Standard and Poor’s, pemerintah diminta untuk membangkitkan kembali confidence investor melalui sentimen positif," pungkasnya.



Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s memprediksi nilai tukar rupiah bakal menyentuh level Rp15 ribu per USD.



Namun Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Doddy Zulverdi mengatakan potensi depresiasi belum terlihat lantaran fundamental ekonomi Indonesia terjaga cukup baik.



"Laju inflasi di kisaran 2,5 hingga 4,5 persen secara tahunan dan defisit neraca transaksi pembayaran di angka 2 hingga 2,5 persen terhadap PDB," kata Dody, Rabu, 14 Maret 2018.









(AHL)