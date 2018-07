IHSG Perdagangan Pagi Parkir di 5.902

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terlihat melakukan reli dan berbaris di zona positif. Meski menguat, namun tetap perlu diwaspadai IHSG berbalik arah lantaran efek negatif dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih membayangi.



IHSG Kamis, 19 Juli 2018, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 11,30 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 5.902. Sedangkan LQ45 terlihat menguat sebanyak 2,86 poin atau setar 0,3 persen ke posisi 929 dan JII menguat sebanyak 0,26 poin atau setara 0,0 persen ke posisi 663.

Pagi ini, seluruh sektor didominasi di zona penguatan. Sektor pertambangan menguat sebanyak 9,43 poin, sektor konsumer menguat sebanyak 8,14 poin, sektor keuangan menguat sebanyak 3,52 poin, dan sektor manufaktur menguat 2,87 poin. Sedangkan sektor perdagangan melemah 1,03 poin.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 79,40 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 25.199,29 poin. Indeks S&P 500 meningkat 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.815,62 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq turun 0,67 poin atau 0,01 persen menjadi berakhir di 7.854,44 poin.



Pembangunan dan izin mendirikan bangunan rumah baru AS jatuh pada Juni ke laju paling lambat dalam sembilan bulan, karena suku bunga kredit pemilikan rumah (hipotek) yang lebih tinggi dan biaya yang meningkat untuk tenaga kerja dan material, memberikan tekanan pada pasar perumahan, menurut Departemen Perdagangan.



Sedangkan rumah-rumah yang baru dibangun anjlok 12,3 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1,173 juta unit bulan lalu, sementara izin membangun turun 2,2 persen ke tingkat 1,273 juta unit.



Di sisi laporan laba perusahaan, Morgan Stanley melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan sebelum pembukaan pasar pada Rabu 18 Juli. Laba per saham kuartal keduanya mencapai USD1,30 per saham, sementara pendapatannya naik menjadi USD10,6 miliar, keduanya melebihi ekspektasi analis.









(ABD)