Bank Mandiri Capai Laba Rp12,2 Triliun di Semester I-2018

Jakarta: PT Bank Mandiri berhasil mencatat kenaikan laba secara signifikan menjadi Rp12,2 triliun pada triwulan II-2018 atau tumbuh 28,7 persen dari Juni 2017.



Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri Hery Gunardi menjelaskan pertumbuhan laba ini didorong oleh pencapaian fee based income sebesar Rp12,9 triliun.

"Capaian fee based income ini tum uh 18,1 persen yoy yang diiringi dengan penurunan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) 15,4 persen year on year," ujarnya saat Konferensi Pers, di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.



Ia menjelaskan, penurunan biaya CKPN tersebut merupakan cerminan progres Bank Mandiri dalam menurunkan Non Performing Loan (NPL), melakukan collection, serta kedisiplinan restrukturisasi kredit.



Di sisi lain, biaya operasional berhasil terus ditekan dan hanya tumbuh single digit berkat penerapan prinsip efisiensi secara konsisten di seluruh proses bisnis.



Di samping itu, Bank Mandiri juga secara konsisten terus memperbaiki kualitas kredit produktif, antara lain melalui strategi collection yang efektif. Sehingga rasio NPL Bank Mandiri pun membaik dari 3,82 persen pada Triwulan II-2017 menjadi 3,13 persen pada Triwulan II-2018.



"Alhasil memangkas alokasi biaya pencadangan Bank Mandiri menjadi Rp 7,9 triliun dari Rp 9,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya," tambahnya.



Selain itu, kinerja solid tersebut menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah melakukan perbaikan yang signifikan baik dari sisi pengelolaan aset produktif serta penajaman fokus bisnis, meskipun kondisi perekonomian eksternal masih belum sepenuhnya kondusif.



“Kami berupaya untuk terus agresif dalam menangkap peluang bisnis yang ada di pasar, dengan memanfaatkan kekuatan produk dan layanan keuangan Mandiri Group," pungkasnya.



Hal tersebut juga didorong oleh aset perseoran pada periode yang sama juga tumbuh sebesar Rp881 triliun atau 8,3 persen secara yoy menjadi Rp1.155 triliun pada akhir triwulan II-2018





