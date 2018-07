Rupiah Berpeluang Menghijau ke Rp14.430/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 93,5-94,0 terhadap hampir seluruh mata uang utama dunia. Pelemahan USD didorong oleh sentimen positif hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Komisi Uni Eropa Jean Claude Juncker untuk menahan tarif baru yang akan dikenakan masing-masing pihak.



Kedua belah pihak akan bernegosiasi kembali untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antara AS dan Uni Eropa. Hal tersebut meredakan kekhawatiran investor terhadap kemungkinan perang dagang tahap kedua antara AS dan Uni Eropa. Yuan pada perdagangan semalam menguat 0,34 persen ke level 6,76 per USD yang kemungkinan mendorong penguatan rupiah hari ini.

"Sedangkan nilai tukar rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.430 sampai dengan Rp14.480 per USD," ungkap Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.



Di sisi lain, lanjutnya, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun didorong oleh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang kemungkinan berdampak lebih besar dibandingkan dengan kenaikan imbal hasil treasury AS. Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,80-7,86 persen.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 172,16 poin atau 0,68 persen menjadi berakhir di 25.414,10 poin. Indeks S&P 500 naik 25,67 poin atau 0,91 persen menjadi ditutup di 2.846,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 91,47 poin atau 1,17 persen menjadi 7.932,24 poin.



Produsen pesawat terbang AS Boeing membukukan laba per saham sebesar USD3,33 dan pendapatan USD24,3 miliar, keduanya melampaui perkiraan Wall Street. Tetapi komponen Dow itu mempertahankan proyeksi laba per sahamnya untuk setahun penuh di kisaran USD14,3 hingga USD14,5, di bawah ekspektasi para analis.









(ABD)