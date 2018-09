Kuartal II-2018, BJB Bukukan Laba Rp903 Miliar

Semarang: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) mempertahankan posisinya dalam saham indeks LQ45 periode Agustus 2018- Januari 2019. Hal ini merupakan bukti capaian kinerja perseroan yang tumbuh membaik.



Direktur Keuangan BJB Nia Kania mengungkapkan pada kinerja di kuartal kedua 2018, BJB membukukan laba bersih setelah pajak sebesar Rp903 miliar atau tumbuh sebesar 9,2 persen secara year on year.

"Total aset tercatat sebesar Rp113,4 triliun atau tumbuh sebesar 4,5 persen year on year. Total penyaluran kredit sebesar Rp72,3 triliun, dengan kualitas kredit berhasil yang dapat dijaga dengan baik di mana rasio NPL dapat bertahan di level 1,6 persen atau lebih baik dibanding industri perbankan yang sebesar 2,79 persen," katanya pada acara Investor Summit 2018 Bursa Efek Indonesia, di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Kamis, 6 September 2018.



Nia mengatakan, penerapan strategi sustainable banking membawa BJB mempertahankan performa kinerja yang sangat baik di tengah persaingan sektor perbankan yang semakin kompetitif. Hasilnya berhasil membawa BJB menduduki posisi ke-14 dari 115 bank di Indonesia.



"Dari sisi pendanaan, BJB berhasil menekan cost of fund dari sebesar 5,1 persen pada triwulan II-2017 menjadi sebesar 4,8 persen di triwulan II-2018. Target kami adalah bisnis yang berkualitas," ujarnya.



BJB merupakan salah satu bank daerah terbesar di Indonesia yang kini menasional, sebagai agent of development fokus pada bisnis perbankan untuk hadir dalam membangun Indonesia dan Memahami Negeri. BJB sudah hadir di 14 provinsi di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, dengan total jaringan kantor sebanyak 2.425 yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.



"Diharapkan BJB tetap menjadi bank kepercayaan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang dan dapat masuk dalam jajaran 10 besar bank nasional yang berkinerja baik," pungkas Nia.





(SAW)