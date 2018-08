Pasppod Berencana Lepas Saham lewat IPO

Jakarta: Perusahaan jasa rental modem wifi, PT Yelooo Integra Datanet (Passpod) merencanakan pelepasan sebagian saham ke publik melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).



CEO Passpod Hiro Whardana mengemukakan pihaknya telah melakukan paparan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai rencana aksi korporasi itu.

"Tingginya tren bepergian ke luar negeri bagi masyarakat Indonesia sudah banyak dibidik pelaku bisnis dengan menawarkan berbagai paket transportasi dan akomodasi. Namun, masih belum tersentuh justru adalah kebutuhan para wisatawan yang akan berpergian ke destinasi wisata yaitu konektivitas," katanya dikutip dari Antara, Minggu, 26 Agustus 2018.



Ia menambahkan kebutuhan pelancong untuk tetap terkoneksi inilah yang menjadi target Passpod. Saat berada di destinasi wisata tentu wisatawan akan memerlukan koneksi internet untuk mencari informasi, melihat peta, mencari tempat makan, melihat review, dan berbagi di media sosial.



"Semua aktivitas tadi butuh koneksi yang handal dengan kuota yang mencukupi. Di sinilah kami lihat potensi bisnis yang sangat menjanjikan dan tentunya sustainable," katanya.



Menurut Hiro, salah satu persyaratan untuk bisa go public bagi perusahaan rintisan adalah terpenuhinya net tangible asset (NTA) perusahaan. Hal itu sudah tercermin dari laporan keuangan Passpod yang kian menunjukkan peningkatan sejak resmi didirikan.



"Saat ini kami optimis dengan kondisi finansial yang sehat dan stabil, Passpod bisa menjadi salah satu emiten pilihan investor ritel di Indonesia. Jumlah pelanggan passpod naik sebesar 700 persen atau total 58.500 pelanggan per Juni 2018," paparnya.



Passpod merupakan salah satu perusahaan rintisan dalam binaan IDX Incubator. IDX Incubator merupakan program inkubasi bisnis bagi startup berbasis digital dari Bursa Efek Indonesia yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





(SAW)