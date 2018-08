Rupiah Diproyeksi Bergerak ke Rp14.627-Rp14.642/USD

Jakarta: Pergerakan dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi terdepresiasi membawa angin segar bagi rupiah hari ini yang diperkirakan akan menguat.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan meskipun sentimen dari dalam negeri belum ada yang direspons, pergerakan USD yang kembali terdepresiasi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk rupiah kembali.

"Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.642 per USD sampai Rp14.627 per USD," kata Reza dalam riset hariannya, Senin, 27 Agustus 2018.



Pada Jumat akhir pekan 24 Agustus 2018, pelemahan laju rupiah masih terjadi meski laju USD sedikit terdepresiasi seiring akan adanya pertemuan The Fed di Wyoming.



Pelaku pasar masih menahan diri dalam menyikapi sentimen yang ada sehingga masih memegang USD.



Sedangkan dari dalam negeri, belum ada sentimen yang cukup positif yang dapat direspons pasar dari sehingga membuat pelaku pasar enggan mentransaksikan rupiah.





(AHL)