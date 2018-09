Rupiah Diprediksi Tertekan Usai Suku Bunga AS Naik

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diprediksi tertekan usai the Fed menaikkan suku bunga jangka pendeknya. Mata uang Garuda diyakini bergerak di kisaran Rp14.888 sampai Rp14.910 per USD.



"Usai naiknya suku bunga the Fed, umumnya akan membuat laju USD meningkat dan dapat menghalangi potensi kenaikan dari sejumlah mata uang, termasuk rupiah," kata Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Reza tidak menampik nilai tukar rupiah bisa saja mengalami penguatan jika ada sentimen positif dari dalam negeri yang cukup kuat mengimbangi pengumuman kenaikan suku bunga the Fed tersebut.



Lebih lanjut, Reza menyebutkan, beberapa sentimen yang mungkin membuat rupiah kembali menguat adalah keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan dan penilaian positif terhadap ekonomi Indonesia yang masih terbilang stabil di tengah gejolak ekonomi global, termasuk peningkatan penerimaan pajak impor.



"Diharapkan sentimen dari dalam negeri dapat lebih positif untuk mengimbangi sentimen dari kenaikan suku bunga the Fed tersebut sehingga rupiah masih dapat bertahan dalam pergerakan positif," pungkasnya.





(ABD)