Rupiah Merosot

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah melemah tipis dan membuatnya berada pada level Rp14.300-an per USD. Kejatuhan mata uang rupiah karena menguatnya indeks dolar.



Bloomberg, Rabu, 11 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 18 poin dengan berada pada level Rp14.385 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 25 poin dengan berada pada Rp14.380 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.391 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat terbatas di sekitar level 93,9-94,1 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama poundsterling. Pengunduran diri Menlu Inggris Boris Johnson mondorong ketidakpastian penyelesaian keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan meningkatkan risiko terganggunya pemerintahan Theresa May.



Kenaikan indeks dolar tersebut dibatasi oleh penguatan euro seiring investor semakin berani untuk berinvestasi di aset-aset keuangan yang lebih berisiko setelah data pengangguran terbuka di AS lebih buruk dari prediksi sebelumnya.



"Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.290 per USD hingga Rp14.320 per USD," jelas dia.





(SAW)