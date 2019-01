IHSG Diprediksi Bakal Sentuh 7.000

Jakarta: Mandiri Sekuritas (mansek) memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dapat menyentuh level 7.000 di tahun ini atau naik 10-15 persen dibandingkan pada tahun lalu.



"Kami ekspektasi indeks tahun ini sekitar 7.000," kata Deputy Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Tjandra Lienandjaja di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin, 21 Januari 2019.

Sesuai dengan ekspektasi pasar, Ia menjelaskan, kinerja indeks tahun ini diyakini akan lebih positif. Selain itu sentimen global yang menekan di 2018 juga akan semakin berkurang.



Bank Sentral Amerika Serikat (AS) diprediksi hanya akan menaikkan suku bunga hanya dua kali dalam setahun. Hal ini akan menjadi angin segar bagi negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Dengan begitu, aliran modal asing akan masuk ke negara-negara berkembang.



"Investor asing tetap masuk ke sektor tertentu hingga akhir tahun," ujar dia.



Tjandra menyebutkan beberapa sektor yang akan memberikan performa baik sepanjang tahun sehingga dapat mendorong kinerja indeks adalah sektor food and beverage, konsumsi, perbankan, properti, dan kesehatan.



Sementara sektor yang kurang memberikan performa tahun ini adalah sektor komoditas. "Mungkin kita expect sektor-sektor kayak komoditi enggak gitu bagus, tapi ada satu sampai dua yang capaiannya lebih dari yang lain," sebut dia.







