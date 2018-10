Rupiah Kembali Tertekan ke Level Rp15.198/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang Garuda terus melanjutkan tren pelemahan dari kisaran angka Rp15.183 per USD.



Berdasarkan data Bloomberg, Senin 8 Oktober 2018, mata uang rupiah mengalami pelemahan dengan mencapai Rp15.198 per USD atau menurun sebesar 11 poin atau 0,07 persen ketimbang penutupan perdagangan pada pekan lalu.

Sementara data Yahoo Finance menunjukan adanya penurunan nilai tukar rupiah dengan berada pada Rp15.195 per USD atau mengalami penurunan sebesar 20 poin atau 0,13 persen dari posisi sebelumnya.



Kondisi ini serupa dengan data yang dipublikasikan Bank Indonesia (BI) yang menunjukan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS bergerak turun ke posisi Rp15,193 per USD.



Sementara itu, Senior Analyst CSA Research Reza Priyambada memprediksi gerak rupiah hari ini akan berada di rentang Rp15.169 sampai Rp15.182 per dolar Amerika Serikat (USD). Pemicunya adalah laju USD yang mengalami perlambatan.



"Pergerakan USD pun terlihat melambat setelah dirilisnya angka pertumbuhan gaji (nonfarm payrolls) AS yang naik di bawah ekspektasi," jelas Reza dalam riset hariannya, Senin 8 Oktober 2018.









(Des)