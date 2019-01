Sejalan Tren Bursa Asia, IHSG dan Rupiah Bangkit

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan hari ini. Gerak IHSG diikuti dengan kenaikan mata uang rupiah. Keduanya mengalami imbas dari pergerakan positif bursa Asia.



IHSG naik 9,39 poin dengan berada pada level 6.272,94. Volume perdagangan mencapai 10,6 miliar lembar saham dengan nilai sebesar Rp7,3 triliun. Sebanyak 253 saham naik dan 183 saham turun. Hampir semua sektor bergerak menghijau dengan kenaikan tertinggi pada perkebunan dan pertambangan. Sektor yang anjlok adalah konsumer dan manufaktur. Sementara indeks acuan JII dan LQ45 memerah.

Kenaikan indeks sejalan dengan kenaikan bursa acuan asia dari Tiongkok, Jepang, Australia, dan Hong Kong. Indeks Nikkei 500 naik 24,19 poin, indeks acuan Shanghai naik 17,88 poin, Hangseng Index naik 586,87, serta all ordinaries index naik 55,06 poin.



Adapun pergerakan mata uang rupiah bergerak bervariasi terhadap mata uang unggulan. Mata uang rupiah berkinerja baik dengan mata uang acuan seperti dolar AS, euro, dan poundsterling.



Bloomberg mencatat mata uang rupiah menguat 22,5 poin dengan berada pada level Rp14.125 per USD. Rupiah juga berhasil menguat terhadap mata uang poundsterling dengan kenaikan 41,6 poin atau berada pada Rp18.034 per poundsterling.



Selain itu mata uang rupiah juga berhasil menguat terhadap mata uang euro dengan naik sebanyak 3,6 poin atau sebanyak Rp16.191 per euro. Sementara mata uang yuan berhasil mengalahkan rupiah sebesar 7,2 poin dengan berada pada Rp2.068 per yuan.







(SAW)