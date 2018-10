Rupiah Menguat Tipis

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah berusaha menjauhi level Rp15.200 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan ini terjadi indeks dolar dan obligasi 10 tahunan AS mengalami kenaikan.



Bloomberg, Rabu, 10 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah berada pada level Rp15.200 per USD atau menguat 37,5 poin. Yahoo Ffinance melansir mata uang rupiah naik 30 poin dengan berada pada Rp15.195 per USD. Kemudian Bank Indonesia melansir mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp15.215 per USD.

Kenaikan mata uang rupiah sejalan dengan kenaikan indeks dolar, indeks acuan dolar AS pada mata uang lainnya pada penutupan perdagangan hari ini. Indeks dolar ditutup naik sebesar 0,06 poin atau 0,70 persen pada perdagangan hari ini.



Di saat yang bersamaan yield surat utang negara pemerintah Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini naik 0,01 poin atau 0,41 persen dengan berada pada 3,22. Dalam setahun secara year to date yield obligasi pemerintah AS sudah mengalami kenaikan sebesar 33,30 persen.





