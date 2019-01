Teknologi Digital Berperan dalam Konstruksi Proyek PTPP

Jakarta: PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) selama tiga tahun terakhir telah mengembangkan teknologi digital dalam pekerjaan konstruksi di lapangan. Dengan begitu, pengembangan tersebut diharapkan bisa membawa konstruksi Indonesia sejajar dengan negara-negara maju.



Kepala Divisi Perencanaan Strategis Riset dan Teknologi PTPP Ni Made Sasanti mengatakan semua teknologi digital konstruksi perseroan menggunakan implementasi dan pengembangan Building Information Modelling (BIM). Penerapan di perseroan sudah mulai sejak 2015, tapi BIM menjadi proses wajib untuk seluruh proyek-proyek baru mulai diterapkan di 2018.

"Dengan penerapan BIM ini, pelaksanaan konstruksi menjadi lebih cepat, akurat, efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepuasan dari stakeholder," kata Ni Made Sasanti dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.



Dia mengaku sebagai bentuk dari komitmen perusahaan untuk memajukan impelementasi BIM di seluruh Indonesia, perseroan telah menyelenggarakan kegiatan konferensi internasional yakni Digital Construction Day yang pertama di Indonesia. Kegiatan itu menjadi penggerak dari implementasi BIM seluruh stakeholder konstruksi di Indonesia.



"Dengan begitu BIM mulai menjadi persyaratan wajib di beberapa proyek konstruksi yang ada," ucap dia.



Setelah lama mengaplikasikan BIM, lanjut dia, perseoran meraih dua penghargaan, yakni Glodon BIM Competition 2018 dan Tekla BIM Asia Awards 2018.



Dia menambahkan penghargaan tersebut semakin memantapkan posisi perseroan sebagai yang terdepan dalam konstruksi digital. Selain sebagai pelopor penerapan BIM di Indonesia, Perseroan juga merupakan pelopor penerapan ERP di perusahaan kontruksi Indonesia dan telah go life sejak 2017.



"Pengembangan BIM dan ERP ini menjadi bagian dari program Digital Transformation PTPP. Kami juga punya Road Map Digital Construction (IT Master Plan 2018-2022). Pencapaian itu menghasilkan penghargaan dari Kementerian BUMN," pungkas dia.







(SAW)