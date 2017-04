Nilai Tukar Rupiah Kokoh di Rp13.284/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah terus menguat hingga akhir perdagangan sore ini. Rupiah terus menguat ke level Rp13.200-an per USD.



Bloomberg Selasa 25 April 2017 mencatat gerak rupiah ditutup di level Rp13.284 per USD. Rupiah terpantau menguat hingga mencapai 26 poin atau setara 0,20 persen.

Pergerakan rupiah berdasarkan data Yahoo Finance. (Foto: Yahoo Finance)

Adapun hingga perdagangan sore ini, rupiah bergerak di kisaran Rp13.270-Rp13.309 per USD. Mata uang Garuda ini mencatat year to date (ytd) return sebesar -1,51 persen.Sementara itu, mengutip data Yahoo Finance, gerak rupiah diperdagangkan di level Rp13.268 per USD. Terpantau, gerak rupiah menguat hingga mencapai 35 poin atau setara 0,2628 persen.Sedangkan pergerakan rupiah berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia, Jakarta interbank spot dolar rate (Jisdor), dolar AS terhadap rupiah, berada di Rp12.296 per USD.Sebelumnya, analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta menjelaskan mayoritas kurs Asia menguat pada perdagangan Senin kemarin ketika pasar keuangan Indonesia tutup.Dorongan pelemahan dolar AS menjadi katalis permintaan yang meningkat atas aset berisiko di Asia. Hal tersebut diperkirakan bertahan hingga hari ini sehingga ruang penguatan rupiah akan terbuka setelah pada minggu lalu tertekan oleh dinamika politik dalam negeri akibat pilkada Jakarta II."Fokus akan perlahan beralih ke rilis data pertumbuhan PDB kuartal I-2017 pada minggu mendatang yang diperkirakan sedikit membaik," ujar dia.(AHL)