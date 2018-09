Tiga Pemicu Ditaksir buat IHSG Melemah

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sepanjang hari ini diperkirakan masih melemah.



"Kami prediksi pergerakan IHSG melemah pada perdagangan hari ini. Dengan kondisi nilai tukar rupiah yang diperkirakan masih berpotensi melemah, kondisi global yang memanas, serta minimnya katalis positif dari dalam negeri," kata tim analis Samuel Sekuritas, Senin, 3 September 2018.

Adapun pada akhir bulan kemarin, IHSG kembali ditutup di zona merah (-0,01 persen) di level 6.018 bersamaan dengan pelemahan mayoritas indeks global.



Banyaknya sentimen negatif, memicu pelemahan IHSG pada perdagangan hari ini. Di antaranya adalah krisis ekonomi Argentina yang menimbulkan keresahan investor, serta kondisi rupiah yang masih terdepresiasi (-0,3 persen) menembus level Rp14.730 per USD.



Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup bervariasi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena investor masih mencermati efek dari perang dagang yang dilakukan Presiden AS Donald Trump kepada para mitra dagangnya, termasuk pembahasan mengenai NAFTA.



Kanada dan Amerika Serikat menutup pembicaraan perdagangan tanpa resolusi menjelang akhir pekan Hari Buruh. Kekhawatiran perdagangan terus membebani sentimen investor minggu ini.



Dalam beberapa hari terakhir kegelisahan perang mereda karena Meksiko dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan bilateral, tetapi kembali muncul kemudian dalam sepekan setelah laporan bahwa Presiden AS Donald Trump siap memberlakukan tarif tambahan impor senilai USD200 miliar terhadap Tiongkok.









(AHL)