Analis: Rupiah Merosot ke Level Terendah sejak Desember 2015

Jakarta: Analis FXTM Lukman Otunuga mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah sekarang ini merupakan yang terendah sejak Desember 2015 yakni berada di Rp14.085 per USD walaupun Bank Indonesia (BI) mengintervensi untuk mempertahankan kurs rupiah.



"BI mengatakan sedang mempersiapkan langkah kebijakan moneter yang tegas dan konsisten sehingga muncul spekulasi bahwa BI akan meningkatkan suku bunga," ujar dia, dalam hasil risetnya, Jumat, 11 Mei 2018.

Dia menganalisa rupiah masih berisiko semakin turun, terutama karena dolar Amerika Serikat (USD) berpeluang terus menguat didukung oleh ekspektasi kenaikan suku bunga AS.



Selain itu, para trader teknikal akan terus mengamati bagaimana USD terhadap rupiah bereaksi di atas level psikologis Rp14 ribu per USD. USD yang menguat dapat mengantarkan USD-IDR menuju Rp14.100 per USD dalam waktu dekat.



Seperti diketahui nilai tukar rupiah terhadap USD pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.052 per USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 11 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.028 per USD. Sedangkan day range berada di kisaran Rp14.028 per USD dengan year to date return di minus 3,90 persen. Sementara menurut data Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.813 per USD.



Mengutip Antara, Jumat, 11 Mei 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1926 dari USD1,1861 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3520 dari USD1,3556 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7538 dari USD0,7464.



Sementara itu, USD dibeli 109,37 yen Jepang, lebih rendah dari 109,71 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Sedangkan USD turun menjadi 1,0022 franc Swiss dari 1,0048 franc Swiss, dan jatuh menjadi 1,2759 dolar Kanada dari 1,2843 dolar Kanada.









(AHL)