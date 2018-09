IHSG Berpeluang Bervariasi

Jakarta: Investor terus memantau perkembangan perundingan dan penerapan tarif impor antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Diberitakan bahwa AS akan mengusulkan perundingan perdagangan lagi dengan Tiongkok dan hal ini memberikan optimisme bahwa masalah ini akan semakin membaik. Bursa saham AS ditutup beragam pada perdagangan terakhirnya.



Di dalam negeri, Samuel Research Team mengungkapkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin melemah 0,6 persen ke posisi 5.798 dengan dana asing di pasar reguler tercatat net sell Rp498 miliar. Hari ini IHSG diperkirakan cenderung bervariasi mengikuti pergerakan bursa AS dan sejumlah bursa pagi ini.

"Pergerakan nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian investor dan dapat memengaruhi pergerakan IHSG," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 13 September 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 27,86 poin atau 0,11 persen menjadi 25.998,92. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 1,03 poin atau 0,04 persen menjadi 2.888,92. Indeks Nasdaq Composite turun 18,24 poin atau 0,23 persen menjadi 7.954,23.



Saham Boeing dan Caterpillar, perusahaan dengan eksposur pendapatan luar negeri yang tinggi, masing-masing naik 2,36 persen dan 1,58 persen pada penutupan. Saham Apple berakhir 1,24 persen lebih rendah. Raksasa teknologi AS meluncurkan iPhone terbaru dan jam tangan baru bernama Apple Watch Series 4 pada Rabu.



Sebanyak delapan dari 11 sektor utama S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi, dengan saham telekomunikasi dan konsumen memimpin kenaikan. Sektor teknologi turun 0,5 persen. Saham beberapa produsen cip AS ditarik kembali. Saham Micron Technology dan Lam Research turun masing-masing 4,27 persen dan 3,24 persen pada penutupan pasar.



Pada data ekonomi, Indeks Harga Produsen AS turun 0,1 persen pada Agustus, Departemen Tenaga Kerja melaporkan. Indeks permintaan akhir naik 2,8 persen untuk 12 bulan yang berakhir pada Agustus. Penurunan Agustus dalam indeks permintaan akhir terutama disebabkan oleh penurunan harga untuk layanan permintaan akhir, kata laporan itu.





(ABD)