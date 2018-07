IHSG Rawan Terkoreksi

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan awal perdagangan pagi ini diprediksi rawan terkoreksi.



"Kami memperkirakan pergerakan IHSG masih akan diwarnai oleh rilis laporan keuangan semester I-2018, setidaknya selama seminggu ke depan," tutur tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, dalam hasil risetnya, Senin, 23 Juli 2018.

Adapun perkiraan gerak IHSG yang bergerak cenderung melemah pada Senin ini, seiring dengan sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah.



IHSG sebelumnya ditutup menguat last minute sebanyak (+1,707 persen) ke level 5,872.8, seiring dengan pelemahan bursa AS dan pergerakan bursa regional yang cenderung menguat. Hasil RDG BI belum dapat menahan pelemahan Rupiah yang ditutup melemah di level Rp14.433 per USD.



Wall Street melemah pada perdagangan Jumat, 20 Juli, dipicu peningkatan kekhawatiran terhadap disharmoni hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok di bidang perdagangan. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya siap mengesahkan penetapan tarif baru terhadap produk impor senilai USD500 miliar dari Tiongkok.



Trump juga mengkritik rencana peningkatan suku bunga oleh Federal Reserve AS karena menurutnya pengetatan kebijakan moneter AS akan memangkas keunggulan AS di bidang perdagangan. Seperti yang berlangsung di Wall Street, mayoritas bursa saham Eropa juga terus mengalami pelemahan.



Indeks dolar AS turun 0,59 persen ke level terendah dalam empat hari terakhir setelah Federal Reserve AS diperkirakan akan meningkatkan suku bunga dua kali tahun ini. Sementara itu, harga minyak dunia meningkat pada Jumat, 20 Juli dipicu pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat.





(AHL)