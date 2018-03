Pelaku Usaha Berharap Nilai Tukar Rupiah Lebih Stabil

Jakarta: Pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap mata uang rupiah lebih stabil. Dalam beberapa pekan terakhir rupiah memang mengalami tekanan akibat penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).



"Pengusaha lebih ke stabilisasi jangan turun naik terlalu dalam," kata Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Maret 2018.

Data Bloomberg mencatat rupiah melemah 14 poin atau 0,10 persen dengan berada pada level Rp13.775 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 17 poin menjadi Rp13.775 per USD. Sedangkan Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah 10 poin dengan berada pada Rp13.740 per USD.



Dirinya menambahkan bagi pengusaha agak sulit untuk menetapkan asumsi nilai tukar yang pas dalam kondisi sekarang ini. Apalagi ketika rupiah mengalami pelemahan, ada juga pengusaha eksportir yang senang, sedangkan di sisi lain pengusaha yang mengimpor merasa keberatan.



"Kalau eksportir lebih senang karena most dalam rupiah. Batasan yang mana fluktuasinya jangan tajam. Paling tidak kalau mau stay, ya stay agak lama jangan naik turun. Kebijakan pemerintah memang dipengaruhi faktor eksternal," jelas dia.



Lebih lanjut, Rosan menginginkan rupiah bisa sesuai dengan target dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp13.400 per USD. Namun kalau pun pengaruh AS terlalu kuat sehingga membuat rupiah melemah, diharapkan tidak melebihi Rp14.000 per USD.









(SAW)