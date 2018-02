Bank Mandiri Salurkan Rp141 Triliun untuk Pembiayaan Infrastruktur

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan pembiayaan di sektor infrastruktur senilai Rp141 triliun selama 2017. Sebagai wujud komitmen membangun negeri ini tercatat sebesar 58,7 persen dari total komitmen yang telah diberikan sebesar Rp240,1 triliun.



"Kredit tersebut disalurkan kepada delapan sektor utama," kata Direktur Distribusi Bank Mandiri, Hery Gunardi di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.

Adapun sektor yang dibiayai antara lain transportasi senilai Rp31,3 triliun, tenaga listrik Rp31,3 triliun, migas & energi terbarukan Rp18,4 triliu, konstruksi Rp15,5 triliun, perumahan rakyat & fasilitas kota Rp10,6 triliun, telematika Rp9,3 triliun, jalan Rp7,6 triliun dan lainnya Rp10,8 triliun.



Selain itu, Bank Mandiri telah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun 2017 sebesar Rp13,3 triliun, atau 102,6 persen dari target. Secara kumulatif, sejak 2008 hingga Desember 2017 Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp48,3triliun kepada 995.352 debitur yang tersebar di seluruh Indonesia.



Untuk merealisasikan peran sebagai agent of development, Bank Mandiri juga terlibat aktif dalam penyaluran program bantuan sosial nasional. Pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bank Mandiri telah menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 1,86 triliun kepada 943.690 keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.



Sedangkan program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) yang disalurkan perusahaan tercatat sebesar Rp 51,20 miliar yang disalurkan kepada 38.545 KPM. Adapun pelaksanaan program ini berhasil dilaksanakan dengan dukungan101.085 agen branchless banking Bank Mandiri.



Secara keseluruhan, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp729,5 triliun sampai akhir tahun lalu, atau naik 10,2 persen (yoy). Kualitas kredit juga meningkat tercermin dari penurunan rasio Non Performing Loan (NPL) dari 4,00 persen pada 2016 menjadi 3,46 persen.







(SAW)