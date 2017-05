Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah menguat setelah dolar melemah pada perdagangan global.



Bloomberg, Rabu 3 Mei 2017, mencatat mata uang rupiah menguat empat poin atau 0,03 persen dengan berada pada Rp13.308 per USD.

Sementara Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik sebanyak tujuh poin atau 0,05 persen dengan berada pada Rp13.303 per USD.Sedangkan Bank Indonesia (BI) menulis mata uang rupiah menguat sebanyak 19 poin dengan berada pada Rp13.297 per USD.Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta mengatakan bahwa pelemahan dolar AS menjadi pemicu dibanding sentimen domestik yang justru sedang diliputi ekspektasi kenaikan inflasi serta ketidakpastian pengumuman peringkat utang oleh S&P."Ruang penguatan rupiah masih tersedia melihat dolar index yang terus tertekan walaupun secara fundamental, tren naik harga komoditas yang belum kembali, akan membatasi ruang apresiasi," jelas Rangga.(SAW)