Waspada Sentimen yang Buat Rupiah Kembali Melemah

Metrotvnews.com, Jakarta: Penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi belakangan ini bersifat sementara.‎ Atas dasar itu maka perlu mewaspadai setiap sentimen yang ada jika mata uang Garuda kembali turun dan berbaris di zona merah.



‎Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menjelaskan, memang saat ini banyak sentimen positif tapi tidak mampu banyak membuat nilai tukar ‎rupiah untuk bergerak menguat. Bahkan, nilai tukar rupiah lebih memilih turun.

"Karenanya tetap cermati berbagai sentimen yang dapat berimbas pada pelemahan lanjutan rupiah. Rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.360 per USD, sedangkan resisten di level Rp13.315 per USD," terang Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin 8 Mei 2017.Reza mengatakan, rupiah pada perdagangan minggu lalu sempat mengalami kenaikan di awal perdagangan, setelah BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,01 persen. Namun, jelang akhir sesi perdagangan gerak rupiah kembali melemah tipis.Padahal, kata Reza, pergerakan mata uang negeri Paman Sam cenderung melemah terhadap nilai euro, seiring dengan ekspektasi positif akan pemilihan umum Presiden di Prancis. Diindikasikan masih rentannya gerak rupiah seiring dengan imbas pelemahan sejumlah harga komoditas."Sehingga USD dapat terlihat menguat meski penguatan USD tersebut masih kalah dibandingkan dengan pergerakan euro," ujar Reza.Selain itu, lanjut Reza, tetapnya suku bunga the Fed pada rapat terakhirnya memberikan implikasi kemungkinan akan dinaikannya suku bunga the Fed pada Juni. "Pelaku pasar berspekulasi terhadap kondisi tersebut yang pada akhirnya membuat rupiah kembali melemah‎," pungkas Reza.(ABD)