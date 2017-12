BI Anggap Kenaikan Suku Bunga AS tidak Berdampak Keluarnya Arus Modal

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menganggap rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate tidak mempengaruhi arus modal keluar (capital outflow). Dalam beberapa waktu terakhir, arus modal keluar dari Indonesia dipengaruhi oleh musiman jelang akhir tahun.



"Jika kita melihat ada outflow kami melihat ini lebih karena ini sudah menjelang akhir tahun, ada investor yang ingin mengambil keuntungan sehingga kemudian ada keputusan untuk keluar dari Indonesia," ujar Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017.

Dirinya menambahkan, kenaikan suku bunga the Fed yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Hal ini diyakini mampu untuk menopang pasar tenaga kerja yang sehat dan menstabilkan inflasi di sekitar target 2,0 persen.



Lebih lanjut, Agus menilai jika pasar keuangan global telah price in dengan rencana kenaikan bunga the Fed. Dengan demikian, kenaikan tersebut tetap bisa menjaga stabilitas keuangan dan tidak menimbulkan guncangan.



"Kami meyakini bahwa komunikasi yang baik dari the fed perihal mulai dari diturunkannya balance sheet dari the fed sejak Oktober, lalu menaikan tingkat bunga the Fed di Desember itu sudah di price in oleh investor sehingga secara unum kami melihat stabilitas akan tetap terjaga di periode akhir tahun," jelas dia.



Meskipun ada dana yang keluar, Agus menuturkan stabilitas keuangan Indonesia masih terjaga dengan baik. Salah satu indikatornya ialah masih tingginya arus modal asing yang masuk ke Indonesia.



"Kalau saya lihat sampai dengan sekarang ytd (year to date) inflownya masih diatas Rp130 triliun dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu, tahun lalu ytd dikisaran Rp120T jadi tahun ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu," pungkasnya.





