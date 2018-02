Rupiah Diperkirakan Bergerak Menguat

Jakarta: Dolar indeks diperkirakan bergerak menguat sejalan dengan gerak nilai tukar rupiah yang juga menguat. Dolar Amerika Serikat (USD) kemungkinan bergerak naik di sepanjang hari ini dibandingkan dengan mata uang utama lainnya.



"Kondisi itu sejalan risiko politik yang masih cukup tinggi di Eropa dan pemilu yang akan segera berlangsung di Italia," ungkap Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin, 26 Februari 2018.

Sementara itu, gerak nilai tukar rupiah diprediksi menguat hari ini seiring kemungkinan kembali masuknya asing ke pasar obligasi pemerintah. Rupiah diperkirakan bergerak di level Rp13.650 sampai dengan Rp13.670 per USD.



Di sisi lain, Samuel Research Team mengungkapkan the Fed baru saja merilis laporan kebijakan moneternya pada Jumat pagi waktu setempat yang berisi bank sentral melihat perekonomian AS mengalami full employment, kendati kenaikan upahnya tampak moderat.



"Laporan ini disajikan untuk testimoni Pimpinan baru the Fed, Jerome Powell pada pekan depan," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Investor juga mengamati pidato dari dua anggota voting komite the Fed. Presiden the Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan, inflasi harus dan akan mencapai level dua persen dalam beberapa tahun ke depan. Sedangkan Presiden the Fed New York William Dudley mengatakan normalisasi neraca perdagangan the Fed akan berjalan lancar.



Dari dalam negeri, Samuel Research Team menambahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,4 persen pada Jumat lalu dan ditutup pada posisi 6.619 sejalan dengan penguatan sejumlah bursa hari ini.



"Komentar James Bullard dari the Fed bahwa kenaikan Fed rate yang terlalu cepat dapat membuat pertumbuhan ekonomi terlalu lambat memberikan kelegaan bagi investor bahwa the Fed mungkin tidak akan menaikkan suku bunga terlalu agresif," pungkasnya.





(ABD)