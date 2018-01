Rupiah Pagi di Akhir Pekan Menguat ke Rp13.340/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.347 per USD. Neraca perdagangan Indonesia yang tercatat surplus secara perlahan masih memberikan sentimen positif bagi gerak nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 19 Januari 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.340 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di Rp13.327 hingga Rp13.347 per USD dengan year to date return di minus 1,53 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.149 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 97,84 poin atau 0,37 persen menjadi ditutup di 26.017,81 poin. Indeks S&P 500 berakhir menurun 4,53 poin atau 0,16 persen menjadi 2.798,03 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 2,23 poin atau 0,03 persen menjadi ditutup di 7.296,05 poin.







Morgan Stanley membukukan laba dan pendapatan kuartal keempat yang mengalahkan ekspektasi para analis. Tidak termasuk biaya yang terkait dengan tagihan pajak, perusahaan tersebut melaporkan laba per saham dilusian USD0,84, lebih tinggi dari ekspektasi pasar USD0,77.



Musim pelaporan laba sejauh ini diawali dengan kuat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil keuangannya, sebanyak 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi di lini teratas.



Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 13 Januari, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran disesuaikan secara musiman mencapai 220 ribu, turun 41 ribu dari tingkat sebelumnya yang tidak direvisi sebesar 261 ribu, kata departemen tenaga kerja.









(ABD)