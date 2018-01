IHSG Perdagangan Pagi Dibuka ke 6.341

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terlihat melakukan reli dan berhasil dibuka menguat dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya di level 6.339. Sentimen positif yang datang dari dalam negeri dan luar negeri masih berdatangan dan membuat IHSG bertahan untuk tidak terhempas ke zona merah.



IHSG Rabu, 3 Januari 2018, perdagangan pagi dibuka menguat ke 6.341. Sedangkan LQ45 terlihat melemah sebanyak 4,25 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 1.071 dan JII melemah sebanyak 3,22 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 753.

Pagi ini, seluruh sektor terlihat didominasi di zona merah. Sektor pertambangan menguat 8,74 poin, sektor perkebunan menguat 5,42 poin, dan sektor properti menguat 0,14 poin. Sedangkan sektor konsumer melemah 8,00 poin, sektor infrastruktur melemah 7,44 poin, dan sektor keuangan melemah 3,46 poin.



Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 870 juta lembar saham senilai Rp484 miliar. Sebanyak 130 saham menguat, sebanyak 94 saham melemah, sebanyak 101 saham tidak berubah, dan ssebanyak 288 saham tidak mengalami perdagangan.



Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan hari pertama usai libur Tahun Baru 2018 dan hal ini ditopang optimisme investor atas penguatan pasar di 2018. Saham Apple, Facebook, Alphabet, dan Microsoft mendongkrak indeks teknologi yang menjadikannya sektor pada S&P dengan kinerja terbaik.



Samuel Research Team menyebut, fokus investor tetap kepada kebijakan fiskal dan undang-undang pajak. Di sisi lain, Bursa Eropa ditutup melemah, terbebani saham otomotif setelah data registrasi mobil yang yang akan dirilis pada Jumat diestimasikan menunjukkan penurunan sebesar lima persen untuk penjualan mobil baru.



"Harga minyak sempat menguat yang didorong oleh permintaan yang kuat dan penurunan persediaan global ditutup di level USD67 per barel," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Sementara harga emas menguat di atas level USD1.300 merespons dolar Amerika Serikat (USD) yang tertekan, ketegangan politik, dan kekhawatiran tentang dampak suku bunga AS. Meski demikian, ekspektasi kenaikan suku bunga AS secara perlahan mulai melemah dan memberikan efek terhadap gerak USD.









(ABD)