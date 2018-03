Jakarta: Mata uang rupiah naik terhadap pergerakan mata uang dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan mata uang rupiah karena lemahnya dolar index akibat dari rendahnya kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed.



Bloomberg, Rabu, 14 Maret 2018, mencatat mata uang rupiah naik 16 poin atau 0,12 persen dengan berada pada Rp13.736 per USD. Yahoo melansir mata uang rupiah naik 13 poin dengan berada pada Rp13.733 per USD. Kemudian Bank Indonesia merekam mata uang rupiah naik 18 poin dengan berada pada Rp13.739 per USD.

Sebelumnya tim analis Samuel Sekuritas memperkirakan dolar index melemah. Dampaknya mata uang dolar diperkirakan melemah terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya setelah data inflasi di AS naik tipis di Februari sebesar 2,2 persen (yoy) dibandingkan Januari sebesar 2,1 persen (yoy) sesuai dengan konsensus ekonom sebelumnya.



Rendahnya inflasi di AS meredakan kekhawatiran bahwa Fed Fund Rate akan naik lebih dari tiga kali. Rupiah diperkirakan akan bergerak mendatar jelang rilis data neraca perdagangan bulan Februari hari ini.



Analis Samuel Sekuritas memperkirakan neraca perdagangan tetap defisit namun lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Jika data neraca perdagangan tercatat positif rupiah berpeluang menguat hari ini. "Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.730 per USD-Rp13.750 per USD," jelas Samuel.





