Ketar-ketir Kasus Meikarta, Pemilik Jual Apartemen

Jakarta: Beberapa pemilik properti di calon kota baru Meikarta mulai menjual properti mereka menyusul adanya kasus suap perizinan.



Penelusuran Medcom.id, Jumat, 19 Oktober 2018 di situs-situs jasa penjualan properti, mulai banyak iklan yang memasang harga miring atas properti di Meikarta.

Mereka rela melakukan over kredit terhadap apartemen yang akan bakal dimilikinya. Padahal sudah melakukan cicilan cukup lama. Satu sumber Medcom.id mengatakan dia telah melakukan cicilan delapan kali dengan bunga flat 7,5 persen selama enam tahun untuk pembelian apartemen berukuran 65,9 m2 di salah satu tower Meikarta.



"Dengan harga segitu sebenarnya saya sudah cut loss," kata sumber itu kepada Medcom.id, Jumat, 19 Oktober 2018.



Jika proyek ini berjalan mulus, katanya, pihak Meikarta menjanjikan serah terima apartemen akan dilakukan pada Desember 2019. "Janjinya di agreement Desember 2019," ucap dia.



Ia juga bercerita bahwa dirinya memiliki grup calon penghuni apartemen Meikarta. Namun karena adanya kasus ini sebagian dari mereka ada yang mundur dari serah terima dan menjual apartemen. Sementara sebagian lagi masih yakin proyek besar itu masih akan berjalan.



"Setelah ada kasus ini, mereka masih ada yang optimistis lanjut, ada juga yang mundur serah terima," ucap dia.



Di sebuah situs belanja online terpampang iklan penjualan properti Meikarta dengan harga terbaik yakni termurah Rp69,5 juta dan termahal sekitar Rp350 juta sampai Rp500 juta dengan luas apartemen bervariasi.









Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menetapkan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.



Akibat kasus tersebut rumah CEO Lippo Group, James riady digeledah oleh KPK. Rumah James adalah salah satu dari lima lokasi kasus dugaan suap tersebut.



Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pun mengimbau masyarakat untuk menunda rencana pembelian properti di Meikarta kepada masyarakat.



"Dengan adanya kasus OTT ini, YLKI kembali menegaskan agar masyarakat berhati-hati untuk rencana transaksi pembelian dengan Meikarta, daripada nantinya timbul masalah," ucap Ketua YLKI Tulus Abadi.



Berdasarkan data Bidang Pengaduan YLKI pada 2018, Tulus menuturkan, pengaduan tertinggi ada pada pengaduan properti. Sebanyak 43 persen dari pengaduan properti tersebut merupakan pengaduan konsumen Meikarta yakni 11 kasus.



"Mayoritas pengaduan Meikarta adalah masalah down payment yang tidak bisa ditarik lagi, padahal diiklannya mengatakan refundable. Plus masalah model properti yang dipesan tidak ada, padahal iklannya menyebutkan adanya model tersebut," pungkas dia.





