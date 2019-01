Rupiah Bangkit, IHSG Malah Melempem

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terlihat melempem pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG melemah di saat mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Rabu, 23 Januari 2019 tercatat melemah 17,39 poin dengan berada pada 6451. Volume perdagangan mencapai 11 miliar lembar saham dengan nilai sebesar Rp8 triliun. Sebanyak 244 saham naik, 197 saham turun, dan 145 saham tak bergerak. Pergerakan saham sektor perdagangan menjadi pemenang dalam perdagangan hari ini. Sedangkan saham perkebunan menjadi yang terlemah.

Tim analis Kresna Sekuritas mamaparkan bahwa indeks saham AS pada perdagangan Selasa, 22 Januari 2019, ditutup melemah melanjutkan kekhawatiran pasar terhadap outlook ekonomi global. Apalagi pihak AS pagi ini juga membatalkan pertemuan dagangnya dengan Tiongkok, yang dapat memperburuk ketidakpastian pasar.



Selain itu harga minyak WTI pada perdagangan Selasa waktu setempat turun 2,3 persen ke level USD52,6 per barel. Sehingga diprediksi dapat menopang penurunan IHSG hari ini.



"Dari sisi teknikal, IHSG kami perkirakan bergerak terbatas di rentang 6.430-6.500," kata Kresna Securitas.



Sementara itu Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 32,5 poin dengan Rp14.187 per USD. Yahoo Finance juga mencatat mata rupiah melemah Rp14.180 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah naik dengan berada pada Rp14.188 per USD.







