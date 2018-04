Rupiah Tertekan di Rp13.942/USD

Jakarta: Mata uang rupiah kembali melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah hampir menembus level Rp14.000 per USD pada penutupan perdagangan hari ini.



Bloomberg, Rabu, 25 April 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 35 poin dengan berada pada Rp13.924 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 22 poin dengan berada pada level Rp13.905 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah naik dua poin dengan berada pada Rp13.888 per USD.

Samuel Sekuritas indonesia sebelumnya memperkirakan indeks dolar menguat, sehingga mata uang rupiah diperkirakan bergerak melemah.



Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat ke level 90,5-91,0 seiring kembali naiknya yield US treasury 10 tahun sebesar dua basis poin (bps) ke level 2,98 persen kemarin. Kemungkinan naiknya Fed Fund rate sebanyak empat kali tahun ini masih mendorong kenaikan yield.



Alhasil mata uang rupiah kemungkinan akan kembali tertekan setelah pada hari senin kembali melewati angka psikologis di atas Rp13.900 per USD. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.850 per USD hingga Rp13.980 per USD.













(SAW)