Rupiah Dibuka ke Rp14.363/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tipis dan berada di level Rp14.300-an per USD.



Mengutip data Yahoo Finance, Senin, 9 Juli 2018, nilai tukar rupiah pagi ini dibuka menguat tipis ke level Rp14.363 per USD dibandingkan sebelumnya di level Rp13.365 per USD.

Tak beberapa lama kemudian, gerak rupiah terus menguat kendati perlahan. Rupiah berada di level Rp13.363 per USD atau menguat sebesar dua poin yang setara 0,01 persen.



Sementara itu berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.323 per USD. Rupiah menguat hingga 52 poin atau setara 0,36 persen dibandingkan pembukaan yang berada di level Rp14.343 per USD.



Adapun pada pergerakan kurs rupiah berdasarkan referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) pekan lalu berada di level Rp14.409 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail sebelumnya memproyeksikan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan menguat seiring dengan melemahnya mata uang Paman Sam. "Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.290 per USD-Rp14.350 per USD," tutur Ahmad dalam hasil risetnya, Senin, 9 Juli 2018.



Dia menjelaskan dolar AS diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 93,9-94,2 terhadap beberapa mata uang utama dunia, terutama euro dan poundsterling.



Pelemahan tersebut didorong oleh naiknya tingkat penganggurann di AS menjadi empat persen di Juni dari 3,8 persen bulan sebelumnya. Pertumbuhan upah Juni di AS yang juga cenderung di bawah ekspektasi (2,8 persen) sebesar 2,7 persen turut menekan dolar.



Hal tersebut mendorong ekspektasi investor bahwa The Fed kemungkinan akan mengkaji ulang untuk menaikan suku bunga sebanyak empat kali tahun ini.





