Analis Perkirakan Rupiah Terhempas ke Rp14.920/USD

Jakarta: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan stabil ke level 94,0-94,3 terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia lainnya usai kenaikan tingkat suku bunga the Fed sebesar 25 bps ke level 2,0-2,25 persen. Tidak ditampik, kenaikan suku bunga AS ini memberikan pengaruh terhadap sejumlah indikator perekonomian AS, terutama USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan pasar telah mem-priced in kenaikan tingkat suku bunga the Fed tersebut dalam satu hingga dua pekan sebelumnya sehingga tidak berdampak terlalu signifikan terhadap penguatan USD. Analis melihat the Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi tahun depan dari dua kali menjadi tiga kali.

"Kenaikan tingkat suku bunga the Fed tersebut kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga BI 7DRR sebesar 25 bps jelang RDG BI hari ini. Rupiah kemungkinan masih bergerak sideways di level Rp14.890 hingga Rp14.920 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 27 September 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 106,93 poin atau 0,40 persen menjadi berakhir di 26.385,28 poin. Indeks S&P 500 turun 9,59 poin atau 0,33 persen menjadi ditutup di 2.905,97 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 17,10 poin atau 0,21 persen, menjadi berakhir di 7.990,37 poin.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat persentase poin atau 25 basis poin yang merupakan kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015.



"Mengingat realisasi dan ekspektasi kondisi-kondisi pasar kerja dan inflasi, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk suku bunga federal fund menjadi 2,00 persen hingga 2,25 persen," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS telah terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat, dengan belanja rumah tangga dan investasi tetap bisnis tumbuh "kuat". Bank sentral juga mengatakan baik inflasi maupun apa yang disebut inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi tetap mendekati target bank sentral.





(ABD)