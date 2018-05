Minim Sentimen Picu IHSG Terhempas ke Zona Merah

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah karena terbebani oleh ketidakpastian perdagangan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok serta pelemahan saham energi dan industri. Meski demikian, kekhawatiran terjadinya perang dagang mulai mereda dan memberi efek positif terhadap perdagangan dunia.



Sementara itu, Samuel Research Team mengungkapkan, Presiden AS Donald Trump melayangkan rencana untuk mendenda ZTE, setelah mempertimbangkan untuk mengurangi penalti lebih berat yang dikenakan karena melanggar sanksi AS dengan pengiriman barang ke Iran.

Pada saat yang sama, lanjut Samuel Research Team, Trump juga mengatakan pertemuannya dengan pemimpin Korea Utara yakni Kim Jong Un kemungkinan besar tidak akan berlangsung seperti yang direncanakan pada 12 Juni 2018.



"Hal ini menjadi sentimen berkelanjutan di pasar bahwa masalah perdagangan dan geopolitik ini tidak akan berakhir secepat yang diestimasikan," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.



Untuk domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup datar dengan dana asing tercatat net sell Rp392 milliar di pasar regular. Penurunan bursa global dapat menjadi sentimen negatif ke pasar di mana IHSG diestimasikan melemah meski EIDO ditutup menguat.



"Rupiah diperkirakan akan bergerak di level Rp14.150 sampai dengan Rp14.250 per USD," pungkas Samuel Research Team.









(ABD)