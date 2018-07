IHSG Turun 112 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun pada penutupan hari ini. IHSG kembali berada pada level 5.600 setelah sempat naik pada posisi 5.700. Kenaikan bursa saham global dan minyak tak bisa memberikan senimen terhadap dolar AS. Minimnya sentimen dari dalam negeri juga ikut menekan gerak indeks.



IHSG, Selasa, 3 Juli 2018 tercatat mengalami pelemahan 112,83 poin. Indeks JII melemah 15,83 poin dan indeks LQ45 jatuh 19,25 poin. Volume perdagangan mencapai 5,4 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,4 triliun. Hampir semua sektor melemah. Sektor yang paling anjlok adalah sektor industri dasar, infarstruktur dan konsumer. Sebanyak 67 saham naik, 360 saham turun, dan 103 saham stagnan.

IHSG tak berhasil naik kendati indeks AS Senin malam ditutup naik, dan kekhawatiran perang dagang tetap berlanjut. VIX indekx -3,05 persen ke level 15,60. Pasar Eropa tercatat turun didorong oleh kondisi politik Jerman dan kekhawatiran perdagangan. Rilisnya laporan angka unemployment rate yang lebih rendah menjadi 8,4 persen tidak memberikan pengaruh positif seiring dengan terbitnya angka PMI Euro yang turun ke level terendahnya selama 18 bulan terakhir.



Sementara dari pasar komoditas, harga minyak dunia pagi ini ditransaksikan naik setelah sebelumnya melemah 21 sen dolar AS di tengah berita Saudi Arabia yang menyetujui untuk menambah produksi sekitar dua juta barel, sedangkan harga emas naik.



"Dari pasar Asia Pasifik, beberapa indeks yang telah beroperasi perdagangan pagi ini tercatat naik. Sementara itu, kemarin IHSG masih belum mampu bergerak naik di tengah minimnya sentimen dan rilisnya data inflasi yang tercatat di bawah ekspektasi," jelas dia.







(SAW)