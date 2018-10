Rupiah Pagi Runtuh ke Rp15.120/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau kembali terjungkal dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.075 per USD. Ketidakpastian ekonomi global memicu USD terus perkasa dan akhirnya menekan pergerakan nilai tukar rupiah.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 4 Oktober 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi terlihat runtuh ke Rp15.120 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.120 hingga Rp15.128 per USD dengan year to date return di 11,60 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.918 per USD.

Di sisi lain, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik 0,26 persen menjadi 95,7619 pada pukul 15.00 waktu setempat (19.00 GMT). Di akhir perdagangan New York, euro turun ke USD1,1517 dari USD1,1544 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun ke USD1,2975 dari USD1,2978 pada sesi sebelumnya.



Sementara itu, dolar Australia turun menjadi USD0,7120 dibandingkan dengan USD0,7186. Sedangkan USD dibeli 114,33 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 113,66 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD naik menjadi 0,9898 franc Swiss dari 0,9850 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,2841 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2816 dolar Kanada.







Sikap hawkish the Fed telah membantu meningkatkan greenback pekan ini, setelah bank sentral AS menaikkan suku bunga seperti yang diperkirakan dan mengatakan pihaknya memperkirakan kenaikan suku bunga lagi pada Desember, tiga lagi pada tahun berikutnya dan satu kenaikan pada 2020.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 54,45 poin atau 0,20 persen menjadi ditutup di 26.828,39 poin. Indeks S&P 500 naik 2,08 poin atau 0,07 persen menjadi berakhir di 2.925,51 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 25,54 poin atau 0,32 persen, menjadi 8.025,09 poin.



Caterpillar dan Boeing memimpin para pemenang di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 2,20 persen dan 1,53 persen pada penutupan perdagangan. Saham-saham bank utama AS juga menguat karena imbal hasil obligasi AS mencapai rekor tertinggi, didorong oleh data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan.









(ABD)