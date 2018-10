Dihantam USD, Rupiah Pagi Dibuka di Rp15.187/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis pagi terhantam dolar Amerika Serikat (USD) dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp15.150 per USD. Meski demikian, ada peluang rupiah kembali menguat seiring hadirnya katalis positif dari dalam negeri seperti membaiknya postur neraca perdagangan Indonesia.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 18 Oktober 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka tertekan ke Rp15.187 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp15.187 per USD dengan year to date return di 12,04 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.977 per USD.

Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 91,74 poin atau 0,36 persen, menjadi ditutup di 25.706,68 poin. Indeks S&P 500 turun 0,71 poin atau 0,03 persen, menjadi berakhir di 2.809,21 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 2,79 poin atau 0,04 persen lebih rendah, menjadi 7.642,70 poin.



Saham IBM turun 7,63 persen, memimpin kemunduran indeks di Dow. Perusahaan melaporkan hasil kuartalan beragam setelah penutupan perdagangan Selasa waktu setempat, dengan hasil laba melampaui perkiraan dan pendapatannya gagal memenuhi ekspektasi.







Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup melemah, dengan sektor material, energi, dan konsumen discretionary memimpin kerugian, masing-masing turun 0,83 persen, 0,69 persen dan 0,69 persen. Nasdaq menghapus kenaikan dari hari sebelumnya meskipun saham Netflix masih melanjutkan relinya.



Pasar bergejolak pada Rabu 17 Oktober, dengan saham-saham kerap kali berayun antara keuntungan dan kerugian. Para ahli mencatat bahwa gerakan semacam ini akan berlanjut sampai laporan laba perusahaan-perusahaan menegaskan kembali prospek untuk tahun depan.



Ekspektasi untuk musim laba ini tinggi. Para analis yang disurvei oleh FactSet memperkirakan laba kuartal ketiga perusahaan-perusahaan S&P 500 tumbuh sebesar 19 persen. Dari S&P 500, sejauh ini perusahaan-perusahaan yang telah melaporkan kinerja keungannya, 88,5 persen melampaui ekspektasi analis, menurut FactSet.









(ABD)