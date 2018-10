IHSG Menguat 35,7 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini ditutup menguat. IHSG menguat ditengah melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar AS.



IHSG, Selasa, 9 Oktober 2018, mencapai 5.796,97 atau naik 35,717 poin. Volume perdagangan mencapai 9,4 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp6 triliun. Frekuensi perdagangan mencapai 348 ribu. 189 saham naik dan 192 saham turun.



Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan meski pergerakannya rentan terkoreksi. Sejumlah katalis positif diharapkan terus berdatangan di sepanjang hari agar IHSG bisa mempertahankan posisi di zona hijau.



Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi mengatakan, setelah menguat sebanyak 0,51 persen atau 29,14 poin ke level 5.761,07, hari ini IHSG bisa mengalami penguatan. Namun, lanjutnya, adanya beberapa tekanan menyulitkan pergerakan IHSG terus berada di zona hijau.



Salah satu hambatan, tambahnya, adalah data penjualan ritel yang diperkirakan naik sebanyak 3,1 persen dibandingkan dengan 2,9 persen. Kenaikan persentase penjualan ritel ini akan meningkatkan pertumbuhan kepercayaan konsumen.



Meski demikian, investor asing tetap masih melakukan sell off lantaran melihat kekhawatiran pada pergerakan bursa saham di Asia yang terus jatuh seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD.

