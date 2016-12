Analis: Rupiah Harus Manfaatkan Momentum untuk Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) yang mulai terlihat mengalami pelemahan diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh nilai tukar rupiah guna bergerak ke barisan penguatan. Kondisi itu perlu terjadi meski belum diikuti oleh adanya sentimen positif dari dalam negeri.



Analis Senior Bina Artha Securities Reza Priyambada‎ mengatakan, penguatan secara teknikal kemungkinan dapat diharapkan untuk nilai tukar rupiah melanjutkan kenaikan. Tentunya kondisi ini harus diikuti oleh respons atas rilis data-data AS nantinya.

"Rupiah diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.475 per USD, sedangkan resisten berada di level Rp13.395 per USD," ucap Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat (23/12/2016).‎Reza menambahkan, mulai berbalik melemahnya USD pada perdagangan kemarin maka akan memberikan kesempatan mata uang lainnya untuk menguat, termasuk nilai tukar rupiah yang dalam 2-3 hari terjadi pelemahan.Gerak USD secara garis besar, lanjut Reza, telah mengalami kenaikan sejak adanya Pemilu AS dan dibarengi dengan respons terhadap rapat FOMC yang mengindikasikan akan adanya kenaikan suku bunga The Fed 2-3 kali di tahun depan."USD sedikit tertahan jelang publikasi data ekonomi AS yang salah satunya mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III-2016 dengan proyeksi naik 3,3 persen dari sebelumnya 3,2 persen, serta klaim pengangguran mingguan dengan proyeksi bertambah ke angka 255.000 dari sebelumnya 254.000," jelas Reza.Selain itu, AS akan merilis data pesanan barang tahan lama di November dengan prediksi turun ke angka 0,2 persen dari sebelumnya 0,8 persen. "Adanya perkiraan data-data tersebut akan cenderung negatif, serta mengurangi kesempatan USD untuk melanjutkan kenaikannya," pungkas Reza.(ABD)