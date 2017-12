Tiga Katalis Positif Pendongkrak IHSG

Jakarta: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang hari ini diprediksi masih bertahan di zona hijau. Tiga faktor utama dari luar negeri pun diharapkan bisa menjadi katalis positif bagi IHSG.



"Pelemahan dolar indeks, tertundanya kebijakan reformasi pajak Amerika Serikat (AS), serta kenaikan Fed rate yang sesuai ekspektasi dapat mengurangi tekanan pada rupiah dan memberikan support pada IHSG," papar Tim Analis Samuel Sekuritas dalam hasil analisanya, Jumat, 15 Desember 2017.

Seperti diketahui, bursa Amerika Serikat (AS) ditutup melemah dengan Dow Jones turun 0,31 persen setelah mencetak rekor tertingginya di intraday. Pelemahan ini dipicu oleh adanya kekhawatiran oleh dua Senator mengenai reformasi pajak AS, Senator Mike Lee belum memutuskan akan mendukung kebijakan tersebut.



Sementara Senator Marco Rubio secara terang menyatakan tidak mendukung. Berita pasar yang ditunggu investor saat ini selain pemangkasan pajak adalah, rencana Disney untuk mengakuisisi studio film Fox, Nat Geo dan tv berbayar Asia, Star TV.



Adapun dari sisi ekonomi, data jobless claims tercatat sebesar 225 ribu, sedikit di bawah estimasi di 239 ribu, sementara data penjualan retail meningkat 0,8 persen mom menyambut hari libur Natal dan Tahun Baru.



Di sisi lain, harga minyak tercatat menguat 1,4 persen dod ke USD63,3 per barel menyusul menuanya pipa minyak Forties yang akan ditutup dalam beberapa pekan ke depan setelah Operator Ineos mengumumkan kondisi force majeure dalam pengiriman minyak, gas dan kondensat melalui pipa tersebut.



Penurunan persediaan AS sebesar 5,1 juta barel menjadi sebesar 442,9 juta barel juga menjadi katalis penguatan harga minyak. Di sisi lain, harga emas tercatat menguat setelah dolar index melemah seiring adanya kekhawatiran yang meliputi pemangkasan pajak.









(AHL)