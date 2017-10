Rupiah Menguat ke Rp13.477/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu sore perlahan mulai kembali menguat.



Jika pada perdagangan pagi rupiah menyentuh hingga posisi Rp13.540 per USD, data Bloomberg Rabu 4 Oktober 2017 mencatat rupiah ditutup ke level Rp13.477 per USD.

Rupiah menguat hingga mencapai 65 poin atau setara 0,48 persen jika dibandingkan dengan pembukaan perdagangan pagi yang berada di level Rp13.502 per USD. Adapun day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.459 per USD hingga Rp13.515 per USD dengan year to date return di minus 0,03 persen.



Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.475 per USD. Gerak rupiah ini tercatat menguat hingga mencapai 65 poin atau setara 0,48 persen. Adapun berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia (BI), rupiah diperdagangkan di level Rp13.489 per USD.



Ketua the Fed Janet Yellen dijadwalkan untuk menyampaikan ucapan pembuka di Community Banking dalam konferensi penelitian dan kebijakan abad ke-21 di St. Louis. Pidato tersebut dinilai bisa memberikan efek tersendiri terkait bagaimana kebijakan moneter AS di masa mendatang.



Federal Reserve telah menaikkan suku bunga dua kali tahun ini. Pembuat kebijakan bulan lalu menunjuk satu kenaikan suku bunga lagi akhir tahun ini dan tiga untuk tahun depan setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari.



Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Fed pada Desember mencapai 81,7 persen, menurut alat FedWatch CME Group. Sementara itu, investor terus mencerna data ekonomi optimistis yang dirilis pada Senin.





(AHL)