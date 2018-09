IHSG Melemah 1,03 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan hari ini. IHSG ditutup melemah setelah ada sinyal kenaikan suku bunga The Fed.



Pada 26 September 2018, IHSG berada pada 5.873,27 atau melemah sebanyak 1,03 poin. Volume perdagangan sebanyak 7,5 miliar lembar saham dengan nilainya mencapai Rp5,2 triliun. Sebanyak 192 saham naik dan 187 saham turun.

The Fed diperkirakan akan menaikkan tingkat suku bunga acuan dalam FOMC kali ini. Untuk data ekonomi, tingkat kepercayaan konsumen AS secara tidak terduga meningkat pada bulan September seiring adanya peningkatan dalam pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Untuk komoditas minyak, Brent mencapai level tertinggi baru dalam empat tahun, didorong sanksi AS yang akan segera menekan ekspor Iran serta keengganan OPEC dan Rusia untuk meningkatkan output.



"IHSG hari ini berpeluang menguat seiring kondisi fundamental akhir-akhir ini yang relatif stabil. Pergantian kuartal dan rilisnya data perekonomian yaitu suku bunga, serta inflasi yang diperkirakan masih akan terkendali menjadi fokus utama," kata Samuel.





(SAW)