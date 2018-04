Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) menguat di tengah earnings season kuartal I-2018 dan seiring memudarnya kekhawatiran terkait konflik di Suriah. Bank of America dan JB Hunt Transport dilaporkan membukukan kinerja melebihi ekspektasi.



"Dari sisi ekonomi, data penjualan ritel negara tersebut tercatat sedikit di atas ekspektasi," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Harga minyak dunia sempat terkoreksi namun masih cenderung menguat seiring konflik di Timur Tengah yang dikhawatirkan bisa mengganggu suplai. Harga emas juga masih cenderung menguat sejalan dengan upaya sejumlah investor beralih ke safe haven di tengah pelemahan indeks USD.



Dari dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis kemarin dengan dana asing mencatatkan net sell Rp405 miliar di pasar reguler. Hari ini IHSG berpeluang menguat mengikuti penguatan bursa AS dan EIDO. Beberapa bursa pagi ini juga bergerak di zona hijau.



"Data neraca perdagangan Indonesia yang surplus dan di atas ekspektasi dapat menjadi hal positif," sebut Samuel Research Team.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 212,90 poin atau 0,87 persen, menjadi ditutup di 24.573,04 poin. Indeks S&P 500 meningkat 21,54 poin atau 0,81 persen menjadi berakhir di 2.677,84 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 49,63 poin atau 0,70 persen, menjadi 7.156,28 poin.



Taksiran awal penjualan ritel dan jasa makanan AS untuk Maret mencapai USD494,6 miliar atau naik sebanyak 0,6 persen dari bulan sebelumnya dan mengalahkan konsensus pasar, Departemen Perdagangan mengumumkan.



Sedangkan aktivitas bisnis tumbuh pada kecepatan yang kuat di negara bagian New York, menurut perusahaan-perusahaan yang menanggapi Survei Manufaktur Empire State pada April 2018. Saham Bank of America naik 0,44 persen menjadi USD29,93 per saham, setelah bank AS itu menyampaikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.









(ABD)